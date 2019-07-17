Фото: Alexander Ermochenko/XINHUA/Global Look Press

Родственники погибших при крушении малайзийского «Боинга» в Донбассе выпустили специальное заявление к пятилетию катастрофы МН17. Они обратились к властям РФ с просьбой признать свою ответственность за инцидент.

Мы хотим, чтобы те, кто несет прямую ответственность за совершение этого преступления, включая вышестоящее командование, были названы, чтобы история знала их имена и их действия. <...> Нельзя убить невинных и избежать последствий, — говорится в тексте обращения, которое приводит «Лента.ру».

Близкие погибших сочли сведения, предоставленные по катастрофе российской стороной, недостоверными и противоречивыми. Они призвали «прекратить лицемерно отпираться, сеять ложь и обман».

Катастрофа произошла 17 июля 2014 года. Пассажирский Boeing 777 компании «Малайзийские авиалинии», выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области Украины. Погибли 298 человек — граждане 10 государств.

Ранее стало известно, что совместная следственная группа JIT приобрела корпус ракетного двигателя зенитно-ракетного комплекса «Бук», из которого якобы был сбит малайзийский Boeing над Донбассом. Ценную улику предоставили неизвестные лица из самопровозглашённой Донецкой народной республики. За находку следствие заплатило несколько десятков тысяч долларов.

 

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