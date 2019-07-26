https://static.news.ru/photo/21b4d3d2-afac-11e9-962c-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Павел Карепанов/ТАСС

В комплексе «Холдоми» под Хабаровском не могут начать выплачивать компенсации семьям погибших и пострадавших при пожаре, ссылаясь на то, что начальство арестовано.

Ранее суд на два месяца арестовал Максима Кузнецова. Директору лагеря вменяют ч. 2 ст. 238 УК РФ — «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

Нам нужны подписи и резолюции руководителей на официальные документы и запросы, — говорится на сайте организации.

Кроме того, в «Холдоме» пройдёт масштабное сокращение сотрудников.

Пожар в лагере случился в ночь на 23 июля. Из 26 палаток полностью выгорели 20. Это случилось всего за шесть минут. Пока ехали пожарные, четверо детей получили сильнейшие ожоги и позже скончались в больнице. Противопожарные проверки в лагере были совсем недавно.

Как писал News.ru, пожарные долго не могли потушить огонь в палаточном лагере «Холдоми» под Хабаровском из-за средств личной гигиены, которые способствовали распространению огня. Об этом рассказала отдыхавшая там девочка.