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Мать зарезала ребёнка из-за мести мужу

sledcom.ru

происшествия [ версия для печати ]

Правоохранители Челябинской области задержали жительницу села Ларино Уйского района. По версии следствия, девушка убила собственного сына.

Мальчик умер от нескольких ножевых ранений, говорится на официальном сайте регионального управления СК РФ. Трагедия произошла 18 декабря 2018 года. О преступлении 21-летняя мама сообщила родным.

По предварительной информации, одной из причин расправы над годовалым ребёнком мог стать семейный конфликт. Супруга неоднократно угрожала мужу «избавиться» от их чада. Подозреваемую ждёт судебно-психиатрическая экспертиза.

Ранее News.ru сообщал про бытовой конфликт в Уфе. Мужчина застрелил жену и брата во время приступа ревности. Он застал уединившихся в комнате 44-летнюю супругу и 65-летнего родственника. Поняв, что супруга ему изменила, он схватил карабин и сначала расправился со своей возлюбленной, а потом застрелил и её любовника, бросившегося бежать. Оба потерпевших скончались на месте происшествия.


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