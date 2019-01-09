Семья из Санкт-Петербурга загадочно погибла в Камбодже

https://news.ru/storage/news/70a7f9e31a9484eab433391fc5ab2088/084f2940-ca37-41a7-a912-3ecfe179a39c_850.jpg Global Look Press

Загадочная смерть семейной пары из Санкт-Петербурга произошла в Камбодже. Тела мужа и жены были обнаружены 4 января в арендованном ими доме, никаких вещей или документов при них не нашли.

Со слов брата погибшей, несколько лет назад, после финансового кризиса, Виктор и Лилия стали банкротами. Кроме того, они оформили валютную ипотеку, которую стало нечем выплачивать. Весной 2018 года супруги улетели в Камбоджу, взяв билеты в один конец. 2 января 2019 года Виктор отправил родителям СМС следующего содержания: «Лиля ушла. Я сижу около неё. Полицию ещё не вызывал. Следующим буду я». О причинах смерти в сообщении не говорилось.

Стали известны события, предшествовавшие гибели двух жителей Петербурга в Королевстве Камбоджа. pic.twitter.com/hXiCwQRFrN — 78 | НОВОСТИ (@good78news) January 8, 2019

В посольстве России факт смерти уже подтвердили. По предварительным данным, супруги отравились медицинским спиртом. Родственники заявили, что не собираются перевозить тела погибших домой, сообщает портал «78.ru».

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