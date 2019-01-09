USD  69.4706 EUR  79.4605
GOLD1,284 $   Brent58.19 $ Bitcoin4,032.69 $
МОСКВА-9°C02:38
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. происшествия

Семья из Санкт-Петербурга загадочно погибла в Камбодже

Global Look Press

происшествия [ версия для печати ]

Загадочная смерть семейной пары из Санкт-Петербурга произошла в Камбодже. Тела мужа и жены были обнаружены 4 января в арендованном ими доме, никаких вещей или документов при них не нашли.

Со слов брата погибшей, несколько лет назад, после финансового кризиса, Виктор и Лилия стали банкротами. Кроме того, они оформили валютную ипотеку, которую стало нечем выплачивать. Весной 2018 года супруги улетели в Камбоджу, взяв билеты в один конец. 2 января 2019 года Виктор отправил родителям СМС следующего содержания: «Лиля ушла. Я сижу около неё. Полицию ещё не вызывал. Следующим буду я». О причинах смерти в сообщении не говорилось.

В посольстве России факт смерти уже подтвердили. По предварительным данным, супруги отравились медицинским спиртом. Родственники заявили, что не собираются перевозить тела погибших домой, сообщает портал «78.ru».

Ранее News.ru писал о том, что в Таиланде перевернулся автобус с туристами.


#россия #смерть #туристы #камбоджа
самое читаемое
оружие
Испытания подлодок «Князь Владимир» и «Казань» остановили
спорт
Тутберидзе посвятила Медведевой пост в Instagram

Лента новостей
шоу-бизнес 02:30
Линдси Лохан сравнила себя с Владимиром Путиным
общество 02:22
МВД проверит недовольных мандаринами ОМОНовцев
экономика 02:08
Украинцев предупредили о росте цен на газ
политика 02:05
Роскосмос опроверг слухи о прекращении диалога с NASA
в мире 01:34
Украинский депутат стал жертвой квартирных воров
Другие новости
происшествия 23:59
ДТП с участием снегоуборщика произошло в центре Москвы
происшествия 23:41
Казармы Росгвардии остались без отопления
происшествия 22:11
МВД проверяет банк после сообщений об угрозе взрыва
происшествия 21:42
Адвокаты Рыболовлева оспорят использование смс как улик
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top