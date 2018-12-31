Одна семья согласилась на временное жильё в Магнитогорске

https://news.ru/storage/news/dd6e0bd536fdebae7cdaaa19c473ba55/8d835fe7-69f4-430a-b014-5fe2ab192ee5_850.jpg Пресс-служба МЧС РФ

Власти Челябинской области подготовили жильё для 300 человек после взрыва газа и обрушения дома на улице Карла Маркса. Однако к настоящему моменту предложением чиновников воспользовалась лишь одна семья.

По данным губернатора региона Бориса Дубровского, люди «в принципе об этом извещены». Он отметил, что большинство пострадавших разместились у родственников, передаёт РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что специалисты, работающие на месте ЧП в Магнитогорске, смогли установить личность одного из погибших при взрыве. Жертвой оказалась 79-летняя женщина. По неофициальным данным, сложности процесса связаны с тем, что оперативно на экспертизу было доставлено только одно тело.