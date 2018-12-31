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Одна семья согласилась на временное жильё в Магнитогорске

Пресс-служба МЧС РФ

происшествия [ версия для печати ]

Власти Челябинской области подготовили жильё для 300 человек после взрыва газа и обрушения дома на улице Карла Маркса. Однако к настоящему моменту предложением чиновников воспользовалась лишь одна семья.

По данным губернатора региона Бориса Дубровского, люди «в принципе об этом извещены». Он отметил, что большинство пострадавших разместились у родственников, передаёт РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что специалисты, работающие на месте ЧП в Магнитогорске, смогли установить личность одного из погибших при взрыве. Жертвой оказалась 79-летняя женщина. По неофициальным данным, сложности процесса связаны с тем, что оперативно на экспертизу было доставлено только одно тело.


#ВЗРЫВ #ГАЗ #жилье #семья #магнитогорск
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