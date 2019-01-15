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Семья первой жертвы взрыва в Шахтах получила миллион

RostovRegion/facebook.com

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Родственники первой погибшей женщины от взрыва бытового газа в городе Шахты Ростовской области получили миллион рублей компенсации, сообщил заместитель главы региона Вадим Артёмов.

Власти также выплатят по 200 и 400 тысяч рублей двум потерпевшим. Как только завершится спасательная операция, комиссия оценит общий ущерб, нанесённый чрезвычайным происшествием, пишет ТАСС.

«При получении вреда средней тяжести выплата идет 400 тыс.руб., лёгкой — 200 тыс. рублей. На сегодняшний день у нас два человека — это средней тяжести и один человек лёгкой. Думаю, что завтра (16 января 2019 год — ред.) все документы необходимые будут подписаны», — сообщил чиновник.

Государство компенсирует гражданам потерю имущества. При частичной утрате компенсация составит 50 тысяч рублей, при полной — в два раза больше.

Ранее News.ru сообщил о телах трёх человек, найденных среди завалов повреждённого дома в Шахтах. Погибшие оказались членами одной семьи: отец, мать и дочь. Всего ЧП погубило пятерых жильцов здания.


#Ростов-на-Дону #шахты #Ростовскаяобласть
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