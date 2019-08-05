https://static.news.ru/photo/50fdc222-b702-11e9-81f1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В Рязанской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса Mercedes-Benz Vito и легкового автомобиля Toyota Land Cruiser. В результате столкновения погибли семь человек.

Как сообщили ТАСС в экстренных службах региона, ещё семь человек, включая ребёнка, получили травмы различной степени тяжести, им оказывают помощь медики. Тела погибших везут в Шацк.

Инцидент произошёл в 05:00 по московскому времени в Сасовском районе возле населенного пункта Пичкиряево.

Ранее News.ru писал о том, что ДТП с участием пяти автомобилей произошло на 76-м км Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД). По предварительным данным, в результате аварии пострадал один человек. Обстоятельства произошедшего выясняются.