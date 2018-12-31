Сбор помощи пострадавшим при ЧП в Магнитогорске закрыт

https://news.ru/storage/news/207fe51ca330281eb4fab942e388b60a/04295bab-1982-4649-9991-e96b46a9cc2c_850.jpg Пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области

Власти Магнитогорска прекратили собирать помощь для пострадавших при обрушении подъезда жилого дома. Горожане приносили продукты питания и вещи.

Если собранного не хватит, жителям сообщат об этом дополнительно, передаёт сайт администрации Магнитогорска.

Глава города выразил благодарность населению за неравнодушие и отзывчивость.

Взрыв в жилом доме по проспекту Карла Маркса прогремел рано утром 31 декабря. Полностью обрушился один подъезд, с первого по десятый этаж. Повреждено 48 квартир, в которых проживали 120 человек. Судьба половины из них до сих пор неизвестна.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. Основная версия трагедии — взрыв бытового газа на втором этаже здания.

В ближайшее время в Челябинской области может быть объявлен траур.