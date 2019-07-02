Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ задержали генерального директора золотодобывающего предприятия Забайкальского края. Его подозревают в хищении денежных средств организации на сумму более 125 млн рублей.

По данным полиции, в период с апреля 2014 по январь 2017 года руководитель заключил договоры с индивидуальными предпринимателями на оказание сервисных услуг. При этом работы фактически не проводились, а выделенные...