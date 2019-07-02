Метрополитен Москвы предупредил жителей и гостей столицы о неполадках в работе билетных автоматов. Сотрудники подземки призвали граждан приобретать транспортные карты в кассах или пополнять их баланс онлайн.
Работники подземки принесли пассажирам извинения за временные неудобства, пишет «
Обращайтесь в кассы для покупки билетов или пополняйте проездные билеты онлайн. Сейчас автоматы по продаже билетов (АПБ) работают нестабильно. Делаем всё для скорейшего восстановления нормальной работы АПБ, — говорится в сообщении метрополитена.
Ранее News.ru сообщал, что московский аэропорт Шереметьево вновь оказался в центре скандала. Тысячи пассажиров вынуждены по несколько часов ждать очередь на регистрацию и сдачу багажа.