Движение на «голубой» ветке метро восстановлено после сбоя

Движение поездов, приостановленное между станциями Филёвской линии столичного метро «Кунцевская» и «Багратионовская», восстановлено. Неполадки были связаны с техническими причинами.
По данным пресс-службы метрополитена, восстановить движение удалось в течение 30 минут. Метрополитен принёс извинения пассажирам за неудобства, сообщает АГН «Москва».
На Филёвской линии (4) между «Кунцевской» и «Багратионовской» нет движения поездов по техническим причинам. Поезда ходят между «Александровским садом» и «Багратионовской». Ориентировочное время восстановления движения 30 минут.— Московское метро (@MetroOperativno) 15 января 2019 г.
Движение между «Кунцевской» и «Багратионовской» Филёвской линии (4) восстановлено.— Московское метро (@MetroOperativno) 15 января 2019 г.
Приносим извинения за неудобства.
Ранее News.ru писал, что движение между станциями «Петровско-Разумовская» и «Селигерская» Люблинско-Дмитровской линии столичной подземки, временно закрытых из-за поступления воды, восстановят в ближайшие часы. Это произойдёт после уборки грунта и дополнительной проверки всех систем.