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Движение на «голубой» ветке метро восстановлено после сбоя

Сергей Лантюхов/News.ru

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Движение поездов, приостановленное между станциями Филёвской линии столичного метро «Кунцевская» и «Багратионовская», восстановлено. Неполадки были связаны с техническими причинами.

По данным пресс-службы метрополитена, восстановить движение удалось в течение 30 минут. Метрополитен принёс извинения пассажирам за неудобства, сообщает АГН «Москва».

Ранее News.ru писал, что движение между станциями «Петровско-Разумовская» и «Селигерская» Люблинско-Дмитровской линии столичной подземки, временно закрытых из-за поступления воды, восстановят в ближайшие часы. Это произойдёт после уборки грунта и дополнительной проверки всех систем.


#москва #метро #поезда #сбой
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