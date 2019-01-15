Движение на «голубой» ветке метро восстановлено после сбоя

https://news.ru/storage/news/5d5444d40c609b50ffd17f3388e4ac94/26db0ed6-87ad-4b14-89ff-a2706e328a34_850.jpg Сергей Лантюхов/News.ru

Движение поездов, приостановленное между станциями Филёвской линии столичного метро «Кунцевская» и «Багратионовская», восстановлено. Неполадки были связаны с техническими причинами.

По данным пресс-службы метрополитена, восстановить движение удалось в течение 30 минут. Метрополитен принёс извинения пассажирам за неудобства, сообщает АГН «Москва».

На Филёвской линии (4) между «Кунцевской» и «Багратионовской» нет движения поездов по техническим причинам. Поезда ходят между «Александровским садом» и «Багратионовской». Ориентировочное время восстановления движения 30 минут. — Московское метро (@MetroOperativno) 15 января 2019 г.

Движение между «Кунцевской» и «Багратионовской» Филёвской линии (4) восстановлено.

Приносим извинения за неудобства. — Московское метро (@MetroOperativno) 15 января 2019 г.

Ранее News.ru писал, что движение между станциями «Петровско-Разумовская» и «Селигерская» Люблинско-Дмитровской линии столичной подземки, временно закрытых из-за поступления воды, восстановят в ближайшие часы. Это произойдёт после уборки грунта и дополнительной проверки всех систем.