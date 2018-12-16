Школьницу на Mercedes поместили под домашний арест

https://news.ru/storage/news/880fc9d5888a1471e90a05c646c66dc3/b86a0b71-c1b8-4baa-b7d8-9ff5e3434b7f_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Школьницу на Mercedes, сбившую 17 ноября сотрудника ДПС в Челябинске, поместили под домашний арест.

«Накануне Ленинский районный суд Челябинска удовлетворил ходатайство следствия и поместил под домашний арест школьницу. Но причиной стало не произошедшее ДТП, а грабежи», — передаёт слова собеседника РИА Новости.

По его словам, в отношении несовершеннолетней возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж». Он заявил, что ранее ей избиралась меня пресечения в виде подписки о невыезде.

Как ранее писал News.ru, ДТП с участием находящейся за рулём автомобиля Mercedes 15-летней девушки и сотрудника ДПС произошло на автодороге «Меридиан» в Калининском районе Челябинска.