Школьницу на Mercedes поместили под домашний арест

Школьницу на Mercedes, сбившую 17 ноября сотрудника ДПС в Челябинске, поместили под домашний арест.
«Накануне Ленинский районный суд Челябинска удовлетворил ходатайство следствия и поместил под домашний арест школьницу. Но причиной стало не произошедшее ДТП, а грабежи», — передаёт слова собеседника РИА Новости.
По его словам, в отношении несовершеннолетней возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж». Он заявил, что ранее ей избиралась меня пресечения в виде подписки о невыезде.
Как ранее писал News.ru, ДТП с участием находящейся за рулём автомобиля Mercedes 15-летней девушки и сотрудника ДПС произошло на автодороге «Меридиан» в Калининском районе Челябинска.