https://static.news.ru/photo/27d2f956-a66f-11e9-a91b-fa163e074e61_1024.jpg Фото: News.ru

Независимый кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь сбежала из ОВД «Лужники», в которое её направили после организации несанкционированного митинга. Затем она вновь была задержана.

В Сети появился видеоролик, на котором юрист ФБК убегает от сотрудников правоохранительных органов.

Бегу! Бегу на свободу, — приговаривает Соболь во время погони.

На видео также запечатлён момент, когда полиция ловит беглеца. После этого организатор митинга пытается выяснить, на каком основании её задерживают, однако ответа так и не получает. Протестующие, присутствующие при этом, всячески препятствуют стражам правопорядка, однако безуспешно.

По последним данным, представитель оппозиции снова находится в ОВД «Лужники», и у неё отбирают телефон.

Ранее News.ru писал, что полиция задержала более 25 участников акции «За допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму». Среди задержанных были организаторы Илья Яшин и Любовь Соболь.