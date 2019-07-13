Независимый кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь сбежала из ОВД «Лужники», в которое её направили после организации несанкционированного митинга. Затем она вновь была задержана.
В Сети появился видеоролик, на котором юрист ФБК убегает от сотрудников правоохранительных органов.
Бегу! Бегу на свободу, — приговаривает Соболь во время погони.
На видео также запечатлён момент, когда полиция ловит беглеца. После этого организатор митинга пытается выяснить, на каком основании её задерживают, однако ответа так и не получает. Протестующие, присутствующие при этом, всячески препятствуют стражам правопорядка, однако безуспешно.
По последним данным, представитель оппозиции снова находится в ОВД «Лужники», и у неё отбирают телефон.
Ранее News.ru писал, что полиция задержала более 25 участников акции «За допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму». Среди задержанных были организаторы Илья Яшин и Любовь Соболь.