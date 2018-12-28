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Сбежавшему с рейса во Внуково пассажиру грозит штраф

Андрей Никеричев /АГН «Москва»

происшествия [ версия для печати ]

Транспортная полиция привлекла к административной ответственности мужчину, который сбежал с рейса самолёта в аэропорту Внуково. Ему вменили появление на публике в пьяном виде, нарушение транспортной безопасности и курение в неположенном месте.

«50-летний уроженец Екатеринбурга прибыл к самолету автобусом, однако направился не к трапу, а закурил возле него. После сделанного ему сотрудником службы авиационной безопасности замечания побежал по лётному полю в сторону аэровокзального комплекса», — приводит Агентство городских новостей «Москва» сообщение управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

В итоге рейс задержали на два часа.

Ранее News.ru писал о том, что в международном аэропорту Шереметьево открыли семь павильонов для курения, каждый из которых вмещает до 14 человек.


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