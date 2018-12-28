Сбежавшему с рейса во Внуково пассажиру грозит штраф

Транспортная полиция привлекла к административной ответственности мужчину, который сбежал с рейса самолёта в аэропорту Внуково. Ему вменили появление на публике в пьяном виде, нарушение транспортной безопасности и курение в неположенном месте.
«50-летний уроженец Екатеринбурга прибыл к самолету автобусом, однако направился не к трапу, а закурил возле него. После сделанного ему сотрудником службы авиационной безопасности замечания побежал по лётному полю в сторону аэровокзального комплекса», — приводит Агентство городских новостей «Москва» сообщение управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.
В итоге рейс задержали на два часа.
Ранее News.ru писал о том, что в международном аэропорту Шереметьево открыли семь павильонов для курения, каждый из которых вмещает до 14 человек.