https://static.news.ru/photo/e8a8cd16-b12a-11e9-a820-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Армавирские полицейские задержали особо опасного преступника, сбежавшего во время конвоирования. Сейчас в отношении него возбуждено ещё одно уголовное дело за побег из-под стражи.

В посёлке Маяк сотрудниками отдела МВД России по городу Армавиру был задержан сбежавший во время конвоирования осуждённый. Мужчину доставили в отдел полиции, — сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как писал News.ru, 39-летний Антон Санников, который обвиняется в убийстве своего брата, совершил побег поздним вечером 24 июля на обменном пункте станции Армавир-2. Он является уроженцем села Устье Сунтарского района Якутии. В связи с чрезвычайностью ситуации на сайте регионального УФСИН было размещено обращение к гражданам с просьбой сообщать любые сведения о местонахождении беглеца.