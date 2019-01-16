Стёкла заднего вида похитили с машины певца Саруханова

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Игорь Саруханов

Неизвестные преступники украли имущество российского певца Игоря Саруханова. Ущерб от кражи составил чуть больше 15 тысяч рублей.

Как стало известно News.ru, потерпевший оставил свой автомобиль марки Toyota во дворе дома. 15 января он обнаружил пропажу двух зеркал заднего вида.

Ранее News.ru писал, что гражданин Бразилии, преподающий в Москве латиноамериканские танцы, обратился в полицию с жалобой на пропажу телефона. Аппарат, по словам мужчины, пропал, когда он случайно заснул за столиком в одном из ресторанов.