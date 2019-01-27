Саратовское ГУ МЧС уточнило причину взрыва в кафе

Предварительной причиной взрыва в кафе «Рандеву» в Саратовской области стала неправильная эксплуатация оборудования. К таким выводам пришли специалисты МЧС.
«На месте работает следственно-оперативная группа. Предварительная причина происшествия — несоблюдение правил безопасности при эксплуатации газового оборудования. С родственниками пострадавших работают психологи», — сообщает пресс-служба регионального главка МЧС РФ.
ЧП произошло в посёлке Лысые Горы 26 января. В это время в кафе находились люди. В результате пострадали 22 человека, один из них скончался в больнице, четверо в тяжёлом состоянии находятся в Саратовском ожоговом центре.
Ранее News.ru писал, что причиной пожара в многоэтажном жилом доме в подмосковной Балашихе могло стать короткое замыкание в электронагревателе. Огонь охватил 30 кв. м. По предварительным данным, погибли двое рабочих, делавших ремонт в квартире.