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Саратовское ГУ МЧС уточнило причину взрыва в кафе

ЧП-Саратов/vk.com

происшествия [ версия для печати ]

Предварительной причиной взрыва в кафе «Рандеву» в Саратовской области стала неправильная эксплуатация оборудования. К таким выводам пришли специалисты МЧС.

«На месте работает следственно-оперативная группа. Предварительная причина происшествия — несоблюдение правил безопасности при эксплуатации газового оборудования. С родственниками пострадавших работают психологи», — сообщает пресс-служба регионального главка МЧС РФ.

ЧП произошло в посёлке Лысые Горы 26 января. В это время в кафе находились люди. В  результате пострадали 22 человека, один из них скончался в больнице, четверо в тяжёлом состоянии находятся в Саратовском ожоговом центре.  

Ранее News.ru писал, что причиной пожара в многоэтажном жилом доме в подмосковной Балашихе могло стать короткое замыкание в электронагревателе. Огонь охватил 30 кв. м. По предварительным данным, погибли двое рабочих, делавших ремонт в квартире.


#пожары #мчс #ГАЗ
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