https://static.news.ru/photo/60f08550-a66a-11e9-97e5-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Candid/CC BY-SA 2.5/commons.wikimedia.org

Аэропорт «Саратов-центральный» возобновил работу после инцидента с выездом пассажирского лайнера за пределы посадочной полосы.

Согласно онлайн-табло, задержанный на три часа рейс из Москвы совершил посадку в аэропорту в 21:25. Также ожидается прибытие судна, вылетевшего из Сочи.

Пассажирский лайнер Як-142 после приземления в воздушной гавани Саратова выкатился за пределы ВПП. На борту находились 100 человек, никто не пострадал. По предварительным данным, проблема возникла в гидросистеме.

Ранее News.ru писал о том, что приём и отправка самолётов в аэропорту Саратова были приостановлены.