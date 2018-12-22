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Две аварии оставили Саратов без отопления

vk.com/Саратовский филиал "Т Плюс"

происшествия [ версия для печати ]

Энергетики Саратова в ночь на 22 декабря меняют аварийный участок теплосетей в городе, где в результате двух прорывов с 20 декабря в морозную погоду нарушено теплоснабжение у более 26 тысяч человек. Об этом сообщили в пресс-службе местного филиала ПАО «Т Плюс».

«Сотрудники „Т Плюс“ определили место повреждённого участка теплосети на улице Горького и производят его демонтаж. Работы ведутся усиленными темпами», — говорится в сообщении компании на странице в соцсети «ВКонтакте».

К замене аварийного участка сети привлечены три бригады специалистов территориального управления по теплоснабжению и центральной ремонтной службы компании, а также 12 единиц техники.

В компании сообщили, что все ранее оставшиеся без тепла многоквартирные дома в городе временно переведены на альтернативную схему отопления, которая будет действовать до полного завершения работ.

«За каждым домом закреплен сотрудник тепловой инспекции энергокомпании, который оказывает помощь в регулировке режимов внутридомовых коммуникаций», — сказано в сообщении.

Региональный главк МЧС развернул оперативный штаб «для организации контроля за складывающейся обстановкой». От территориальной подсистемы РСЧС на месте аварии работают 20 человек личного состава и девять единиц техники, передаёт РИА Новости.

Температура воздуха в настоящее время составляет 11 градусов мороза.

Первая авария произошла в городе днём 20 декабря, вторая — через сутки. Первоначально в зону отключения, по данным прокуратуры, попали 15 многоэтажных домов, где проживают 3895 человек. Затем подача тепла была ограничена ещё в 121 дом с населением 22 182 человека. Без отопления остались также 12 объектов соцсферы.

Как писал News.ru, ранее ЧП с отоплением происходило в Саратове 21 ноября. Тогда авария оставила без тепла около 70 домов, в которых живут почти 55 тысяч человек. До этого аналогичные проблемы жители нескольких многоквартирных домов в центральной части Саратова испытывали 11 ноября. В тот же день такая же ситуация сложилась в городе Балаково Саратовской области. В зону отключения попали 37 многоквартирных домов, где проживают около 6,8 тысячи человек.


#аварии #Саратов #отопление
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