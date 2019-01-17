Оперативники Удмуртии задержали утреннего насильника

Житель Удмуртии задержан оперативниками по подозрению в сексуальном насилии. Гражданину вменяют нападения на трёх женщин.
Уроженец Сарапула утром 3 января 2019 года атаковал незнакомок, угрожая расправиться с ними в случае отказа вступить с ним в половую связь, пишет IZHLIFE. Первой потерпевшей «повезло» — действия 32-летнего сварщика увидела случайная прохожая и начала звать на помощь.
Ранее судимый мужчина бросил пострадавшую и убежал, но от преступного замысла не отказался. Через некоторое время он настиг вторую жертву, но яркий свет фар приближающегося авто спугнул злоумышленника. Третьей несчастной стала 41-летняя женщина.
Личность озабоченного рецидивиста установили вскоре после злодеяний. Его задержали и заключили под стражу. В настоящее время проводятся судебные экспертизы.
Ранее News.ru сообщал о поимке серийного насильника подростков в Иркутской области. 50-летний житель города Тулун обвиняется в совершении 11 изнасилований в период с 2001 по 2012 год.