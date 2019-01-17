Оперативники Удмуртии задержали утреннего насильника

https://news.ru/storage/news/7e3f63fdec884623823fa2679b508813/fe7e1f05-d227-43f8-a861-ee6bcfdc020c_850.jpg Лантюхов Сергей/ News.ru

Житель Удмуртии задержан оперативниками по подозрению в сексуальном насилии. Гражданину вменяют нападения на трёх женщин.

Уроженец Сарапула утром 3 января 2019 года атаковал незнакомок, угрожая расправиться с ними в случае отказа вступить с ним в половую связь, пишет IZHLIFE. Первой потерпевшей «повезло» — действия 32-летнего сварщика увидела случайная прохожая и начала звать на помощь.

Ранее судимый мужчина бросил пострадавшую и убежал, но от преступного замысла не отказался. Через некоторое время он настиг вторую жертву, но яркий свет фар приближающегося авто спугнул злоумышленника. Третьей несчастной стала 41-летняя женщина.

Личность озабоченного рецидивиста установили вскоре после злодеяний. Его задержали и заключили под стражу. В настоящее время проводятся судебные экспертизы.

Ранее News.ru сообщал о поимке серийного насильника подростков в Иркутской области. 50-летний житель города Тулун обвиняется в совершении 11 изнасилований в период с 2001 по 2012 год.