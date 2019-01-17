Загадочные самоубийства детей-сирот расследуют в ХМАО

https://news.ru/storage/news/30afe795a0b003369a175d0cfaa6f650/9ccdcb82-19b2-4351-a976-0e3314cc8f5c_850.jpg Наталья Селиверстова/РИА Новости

Сотрудники Следственного комитета расследуют два случая детского суицида, произошедшие в конце 2018 года в Сургуте. Информация об этом ранее не распространялась, однако оба инцидента подтвердили в сургутском управлении опеки и попечительства.

Первый случай произошёл в октябре: с собой покончил 13-летний подросток, который воспитывался в семье родственников. Опекуном мальчика являлся его родной дядя.

Второй инцидент — самоубийство 11-летнего мальчика 26 декабря. Опекуны обнаружили тело ребёнка после того, как вернулись с работы. С двух лет его воспитывала родная тётя.

В управлении опеки и попечительства отметили, что обе семьи, в которых воспитывались сироты, были полными. Информации о конфликтах или фактах ненадлежащего исполнения обязанностей со стороны опекунов не поступало, сообщает URA.RU.

Ранее News.ru писал, что в московском аэропорту Внуково пассажир покончил с собой. Тело 32-летнего Рафиса Гарифова обнаружили в туалете транзитной зоны.