USD  66.7617 EUR  76.135
GOLD1,291 $   Brent60.62 $ Bitcoin3,605.32 $
МОСКВА-6°C20:14
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. происшествия

Загадочные самоубийства детей-сирот расследуют в ХМАО

Наталья Селиверстова/РИА Новости

происшествия [ версия для печати ]

Сотрудники Следственного комитета расследуют два случая детского суицида, произошедшие в конце 2018 года в Сургуте. Информация об этом ранее не распространялась, однако оба инцидента подтвердили в сургутском управлении опеки и попечительства.

Первый случай произошёл в октябре: с собой покончил 13-летний подросток, который воспитывался в семье родственников. Опекуном мальчика являлся его родной дядя.

Второй инцидент — самоубийство 11-летнего мальчика 26 декабря. Опекуны обнаружили тело ребёнка после того, как вернулись с работы. С двух лет его воспитывала родная тётя.

В управлении опеки и попечительства отметили, что обе семьи, в которых воспитывались сироты, были полными. Информации о конфликтах или фактах ненадлежащего исполнения обязанностей со стороны опекунов не поступало, сообщает URA.RU.

Ранее News.ru писал, что в московском аэропорту Внуково пассажир покончил с собой. Тело 32-летнего Рафиса Гарифова обнаружили в туалете транзитной зоны.


#дети #сироты #самоубийства #хмао
самое читаемое
общество
Глава Хакасии выдал чиновникам премии за счёт бюджетников
культура
Умерла легендарная актриса Кэрол Ченнинг

читайте также
в мире 08:26, 8 декабря 2018
Солдат президентского полка Туркмении совершил суицид
общество 15:42, 10 ноября 2018
МВД РФ займётся борьбой с подростковым суицидом
в мире 14:43, 10 октября 2018
Россиянин в Таиланде совершил суицид из-за больного зуба
Лента новостей
в мире 20:07
Украина переходит от печатания денег к чеканке
происшествия 20:06
Рыбку и Лесли задержали в Шереметьево
в мире 19:59
Работа свела китайского полицейского в могилу
политика 19:59
Грызлов: удерживаемые Украиной люди в опасности
в мире 19:53
Пентагон опасается разработки оружия РФ и Китаем
Другие новости
происшествия 20:06
Рыбку и Лесли задержали в Шереметьево
происшествия 18:57
Взрыв и пожар в гараже на севере Москвы вызвал кислород
происшествия 18:44
Фекалии из «Магнита» затопили детский клуб в Таганроге
происшествия 18:32
Курское такси признали опасным
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top