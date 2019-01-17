Загадочные самоубийства детей-сирот расследуют в ХМАО

Сотрудники Следственного комитета расследуют два случая детского суицида, произошедшие в конце 2018 года в Сургуте. Информация об этом ранее не распространялась, однако оба инцидента подтвердили в сургутском управлении опеки и попечительства.
Первый случай произошёл в октябре: с собой покончил 13-летний подросток, который воспитывался в семье родственников. Опекуном мальчика являлся его родной дядя.
Второй инцидент — самоубийство 11-летнего мальчика 26 декабря. Опекуны обнаружили тело ребёнка после того, как вернулись с работы. С двух лет его воспитывала родная тётя.
В управлении опеки и попечительства отметили, что обе семьи, в которых воспитывались сироты, были полными. Информации о конфликтах или фактах ненадлежащего исполнения обязанностей со стороны опекунов не поступало, сообщает URA.RU.
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