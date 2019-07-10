https://static.news.ru/photo/b08d08a0-a31c-11e9-944b-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Wolfgang Minich/picture alliance/Global Look Press

Рейс компании S7, который летел из Москвы в Дюссельдорф, вынужденно приземлился в международном аэропорту Калининграда. Причиной посадки послужило неадекватное поведение одного из пассажиров, находящегося в состоянии алкогольного опьянения.

В 13:30 местн. самолет А321 авиакомпании S7, направлявшийся из Москвы в Дюссельдорф, произвёл вынужденную посадку в Калининграде. Сотрудники транспортной полиции сняли с борта лайнера нетрезвого пассажира, гражданина России, который неподобающе вел себя во время полёта. Он передан в отделение полиции для дальнейшего разбирательства, — заявила официальный представитель калининградского авиаузла Наталья Грицун.

Она также отметила, что уже в 14:40 по местному времени самолёт вылетел из аэропорта Храброво, сообщает ТАСС .

Ранее News.ru писал, что пилот компании Montenegro Airlines пережил сердечный приступ во время полёта. Это стало причиной вынужденной посадки самолёта в Калуге.