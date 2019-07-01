Грузопассажирский самолёт Ан-26 выкатился за полосу в аэропорту Анадыря. Об этом сообщил источник в воздушной гавани.
Лайнер выполнял служебный рейс. В процессе посадки командир судна не смог удержать самолёт в пределах полосы, и он выкатился за границу лётного поля. На борту находился экипаж из семи человек, пассажиров на борту не было. В результате ЧП никто не пострадал, сообщает «
Ранее News.ru писал об авиакатастрофе в американском городе Даллас. Там небольшой самолёт Beechcraft BE-350 при взлёте врезался в ангар и загорелся. На борту воздушного судна находились десять человек, никому из них выжить не удалось.