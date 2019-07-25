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Крушение самолёта ВВС Азербайджана Миг-29 произошло во время выполнения ночного тренировочного полёта. Об этом сообщает МИД страны. По предварительным данным, борт мог упасть в море. Пилота ищут.

24 июля около 22:00 по местному времени (21:00 мск) была внезапно утеряна связь с самолётом Миг-29 ВВС Азербайджана, осуществляющим плановые тренировочные полёты в ночное время. По предварительной версии, военный самолёт упал в море, — цитирует пресс-службу внешнеполитического ведомства Азербайджана ТАСС .

Ранее News.ru писал, что в Чечне одномоторный самолёт упал на частный дом. В результате пострадал пилот, две женщины и ребёнок. Погибших нет.