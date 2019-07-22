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Гражданскую активистку, выступавшую за права и свободы, в том числе и для секс-меньшинств, Елену Григорьеву убили возле её дома в Санкт-Петербурге. Женщине не раз поступали угрозы расправы.

Тело с изуродованной спиной нашёл в кустах местный житель. Предположительно убийца напал на неё в ночь на 21 июля. По подозрению в преступлении сыщики задержали 40-летнего мужчину, он родом из...