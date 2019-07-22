Вылетевший из Москвы в Анталью Boeing 747 авиакомпании «Россия» возвращается во Внуково. По информации некоторых СМИ, у него произошёл отказ одного из двигателей.
В настоящий момент лайнер находится над Тулой,
Как
Как писал News.ru, туристы, застрявшие в аэропорту Антальи из-за задержки рейса в Москву, обеспечены всем необходимым. Об этом сообщили в Генеральном консульстве России в турецком курортном городе. Рейс авиакомпании Azur Air Москва — Анталья был перенесён с ночи понедельника, 22 июля, на 19:00 по техническим причинам. Пассажирам предоставят резервный борт. По данным ряда СМИ, вылета в Москву в Анталье ожидают около 500 российских туристов.