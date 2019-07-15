Самолёт Bombardier CRJ-200 авиакомпании «Ямал», направлявшийся из Санкт-Петербурга в Новый Уренгой, вернулся в аэропорт Пулково. Причиной такого решения пилотов стало треснувшее стекло в кабине.
Инцидент произошёл во время набора высоты, сообщает
На борту находились 39 пассажиров и три члена экипажа, никто из них не пострадал, уточняют
Вылет из Санкт-Петербурга перенесён на 16 июля, а обратный рейс из Нового Уренгоя отменён.
Ранее в Саратове, как писал Nеws.ru, лайнер Як-42 при посадке выкатился за пределы полосы. По некоторым данным, причиной ЧП мог стать отказ гидросистемы.