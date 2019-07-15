https://static.news.ru/photo/82947fae-a6d8-11e9-8fbf-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Bayne Stanley/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Самолёт Bombardier CRJ-200 авиакомпании «Ямал», направлявшийся из Санкт-Петербурга в Новый Уренгой, вернулся в аэропорт Пулково. Причиной такого решения пилотов стало треснувшее стекло в кабине.

Инцидент произошёл во время набора высоты, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу перевозчика. Перед посадкой воздушное судно сделало несколько кругов, вырабатывая топливо в воздухе.

На борту находились 39 пассажиров и три члена экипажа, никто из них не пострадал, уточняют argumenti.ru .

Вылет из Санкт-Петербурга перенесён на 16 июля, а обратный рейс из Нового Уренгоя отменён.

Ранее в Саратове, как писал Nеws.ru, лайнер Як-42 при посадке выкатился за пределы полосы. По некоторым данным, причиной ЧП мог стать отказ гидросистемы.