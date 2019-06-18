https://static.news.ru/photo/eec87ff0-91e7-11e9-94f8-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Самолёт авиакомпании S7, на котором летел Филипп Киркоров со своими детьми из Варны (Болгария) в Москву, совершил жёсткую посадку, ударившись шасси о взлётно-посадочную полосу. Затем борт пошёл на второй круг.

Паники удалось избежать, так как бортпроводники успокоили немногочисленных паникеров. Со второй попытки пилотам всё же удалось успешно посадить воздушное судно.

Очень резко снизились, коснулись земли и тут же взлетели наверх. Вот и всё. Всё остальное было в руках пилотов и сил небесных, которые нас вернули на землю в нормальное положение, — цитирует Киркорова телеканал « 360 ».

Как писал ранее News.ru, лайнер авиакомпании ALK Airlines, который летел из Приштины в Базель, попал в активную зону турбулентности перед посадкой, в результате чего пострадали 10 человек.