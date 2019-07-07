https://static.news.ru/photo/675ebdc6-a089-11e9-8b6c-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Борт авиакомпании UTair был вынужден совершить экстренную посадку в Уфе. Одному из пассажиров стало плохо.

По предварительным данным, гражданин 1947 года рождения находился в сознании. После осмотра врачами «скорой» его отправили в лечебное учреждение, передаёт « Интерфакс ».

В аэропорту «Уфа» также заявили, что в самолёте было 104 пассажира. После завершения формальных процедур воздушное судно продолжит путь по маршруту.

Ранее News.ru сообщал, что Boeing-737, запросивший экстренную посадку, успешно приземлился в московском Внуково. Неполадки на борту возникли на 40-й минуте после вылета из столицы.