Борт авиакомпании UTair был вынужден совершить экстренную посадку в Уфе. Одному из пассажиров стало плохо.
По предварительным данным, гражданин 1947 года рождения находился в сознании. После осмотра врачами «скорой» его отправили в лечебное учреждение, передаёт «
В аэропорту «Уфа» также заявили, что в самолёте было 104 пассажира. После завершения формальных процедур воздушное судно продолжит путь по маршруту.
Ранее News.ru сообщал, что Boeing-737, запросивший экстренную посадку, успешно приземлился в московском Внуково. Неполадки на борту возникли на 40-й минуте после вылета из столицы.