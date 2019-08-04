https://static.news.ru/photo/59b7e226-b6a8-11e9-bf6e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Учебный самолет Ан-2 потерпел крушение в Таджикистане. Он разбился на учебном полигоне «Фахробод».

Воздушное судно производило высадку на парашютах восьми добровольцев, после чего совершило жёсткую посадку. В результате ЧП оба пилота были доставлены в больницу, один из них впоследствии скончался.

По факту крушения следственное управление Государственного комитета национальной безопасности республики возбудило уголовное дело, передаёт РЕН ТВ .

Ранее, как писал News.ru, военный истребитель потерпел крушение на юге Ирана. Инцидент произошёл в провинции Бушир. На борту находились два человека, им удалось выжить. По предварительным данным, причиной ЧП стала техническая неисправность.