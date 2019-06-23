https://static.news.ru/photo/a399c38e-959f-11e9-aa8b-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Самолёт Ан-2 упал на Украине. Об этом сообщили в управлении Национальной полиции. Инцидент произ

РИА Новости . Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. ошёл в Полтавской области вблизи с. Млины. Воздушное судно занималось обработкой полей. После падения Ан-2 загорелся. Пострадали два человека, пилот и бортинженер, передаёт. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее, как писал News.ru, двухмоторный самолёт потерпел крушение в американском штате Гавайи. Воздушное судно разбилось недалеко от аэропорта Диллингем. Погибли девять человек.