Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Самолёт Ан-2 упал на Украине. Об этом сообщили в управлении Национальной полиции.

Инцидент произ

ошёл в Полтавской области вблизи с. Млины. Воздушное судно занималось обработкой полей. После падения Ан-2 загорелся. Пострадали два человека, пилот и бортинженер, передаёт РИА Новости. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее, как писал News.ru, двухмоторный самолёт потерпел крушение в американском штате Гавайи. Воздушное судно разбилось недалеко от аэропорта Диллингем. Погибли девять человек.

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