Вылетевший в Москву самолёт AirBaltic экстренно сел в Риге. Лайнер запросил посадку из-за проблем технического характера.
Воздушное судно вылетело из Риги и должно было приземлиться в России. Однако самолёт не успел покинуть пределы страны. Вскоре после вылета он вынужден был развернуться и вернуться в аэропорт, передает
Ранее News.ru писал, что самолёт Bombardier CRJ-200 авиакомпании «Ямал», направлявшийся из Санкт-Петербурга в Новый Уренгой, вернулся в аэропорт Пулково. Причиной такого решения пилотов стало треснувшее стекло в кабине. На борту находились 39 пассажиров и три члена экипажа, никто из них не пострадал.