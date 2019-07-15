https://static.news.ru/photo/73190a7e-a70d-11e9-9112-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Leonid Faerberg/Transport Photo Image/Global Look Press

Вылетевший в Москву самолёт AirBaltic экстренно сел в Риге. Лайнер запросил посадку из-за проблем технического характера.

Воздушное судно вылетело из Риги и должно было приземлиться в России. Однако самолёт не успел покинуть пределы страны. Вскоре после вылета он вынужден был развернуться и вернуться в аэропорт, передает S putnik Латвия . Пилотам удалось посадить борт со второй попытки. Никто не пострадал.

Ранее News.ru писал, что самолёт Bombardier CRJ-200 авиакомпании «Ямал», направлявшийся из Санкт-Петербурга в Новый Уренгой, вернулся в аэропорт Пулково. Причиной такого решения пилотов стало треснувшее стекло в кабине. На борту находились 39 пассажиров и три члена экипажа, никто из них не пострадал.