https://static.news.ru/photo/cbb9f5ea-9960-11e9-822b-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Wolfgang Minich/picture alliance/Global Look Press

Самолёт авиакомпании Air Astana совершил вынужденную посадку в аэропорту Шереметьево. Причиной внештатной ситуации стал отказ одного из двух генераторов.

По информации пресс-службы авиакомпании, борт выполнял 27 июня рейс из Лондона в Нур-Султан. Самолёт сел в Шереметьево в 00:18 мск. Во время посадки никто из пассажиров не пострадал.

Сообщается, что все 93 пассажира будут вывезены в столицу Казахстана на дополнительном рейсе в пятницу, 28 июня, в 09:50 мск.

В настоящий момент ведётся поиск и устранение неисправности, уточняет « Интерфакс ».

Как писал News.ru, самолёт авиакомпании «Ангара» Ан-24 совершил аварийную посадку утром в четверг, 27 июня, в аэропорту Нижнеангарска. По предварительным данным, причиной ЧП стал отказ одного из двигателей. В результате происшествия погибли два члена экипажа судна и пострадали 19 пассажиров.