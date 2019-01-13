Пассажиров самолёта эвакуировали после ЧП в Шереметьево

https://news.ru/storage/news/84dd045bd2afe05ba4b9c4273ecd34d5/f0b0093f-95eb-4d92-bb6b-5c27e2ecf210_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

В московском аэропорту Шереметьево выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы пассажирский самолёт.

Инцидент произошёл после 300 метров разбега. Командир воздушного судна не удержал его, и самолёт отнесло на 100 метров влево от взлётной полосы, сообщили News.ru в пресс-службе Шереметьево.

На момент ЧП на борту лайнера находилось 40 пассажиров, никто из них не пострадал. Известно, что речь идет о рейсе QS1003, следовавшем из Москвы в Прагу. Все обстоятельства происшествия выясняются. На данный момент лайнер осматривают специалисты, которые ищут возможные повреждения. Пассажиров эвакуировали, их должны отправить в Чехию на другом лайнере.

Как сообщал News.ru, третья взлётно-посадочная полоса (ВПП) в аэропорту Шереметьево не сможет функционировать полноценно. Фактические рабочие характеристики не соответствуют проектным транспортным нормативам. По правилам эксплуатации аэродромов, необходимо внести значительные коррективы в работу ВПП-3 в ночное время.