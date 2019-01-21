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Самолёт выкатился за пределы полосы в Шереметьево

Сергей Булкин/News.ru

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Пассажирский самолёт выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы после приземления в аэропорту Шереметьево.

Boeing 737 выполнял рейс SU 1936 из Астаны, сообщили в МЧС. На борту воздушного судна находились 78 пассажиров и 7 членов экипажа, которых сразу после ЧП высадили с борта и доставили в терминал. Никто из них не пострадал. Воздушное судно отбуксировано к месту стоянки. Взлётно-посадочная полоса на данный момент полностью подготовлена для приёма и выпуска воздушных судов, сообщили в дирекции Шереметьево по связям с общественностью.

13 января в Шереметьево выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы самолёт чешской авиакомпании Smart Wings, разгоняясь перед вылетом в Прагу. Лайнером управлял второй пилот, который асимметрично вывел рычаги управления двигателями на взлётный режим. На борту находились 40 пассажиров и экипаж, писал News.ru.


#самолет #ЧП #шереметьево
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