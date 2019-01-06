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Самолёт выкатился с полосы в аэропорту Львов на Украине

LvivAirport/facebook.com

происшествия [ версия для печати ]

Самолёт компании Turkish Airlines выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы в украинском аэропорту Львов. В связи с происшествием воздушная гавань временно закрыта.

По данным пресс-службы аэропорта, турецкий Boeing 737−800, который должен был лететь из Львова в Стамбул, при развороте частично выкатился с полосы.

«В настоящее время осуществляются мероприятия по эвакуации воздушного судна со взлётно-посадочной полосы. Аэропорт прилагает максимальные усилия для возобновления работы», — отмечается в сообщении.

В момент инцидента на борту находились 59 пассажиров и шесть членов экипажа. Никто из них не пострадал.

Ранее News.ru писал, что небольшой пожар произошёл на борту самолёта American Airlines, следовавшего рейсом из Лас-Вегаса в Чикаго. Причиной возгорания стал перегревшийся аккумулятор электронной сигареты.


#украина #самолет #аэропорт #турция #Львов #Boeing
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