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Самолёт с открытой дверью экстренно вернули во Внуково

Leonid Faerberg/Global Look Press

происшествия [ версия для печати ]

Самолёт авиакомпании «Руслайн», следовавший рейсом 7R 163 из Москвы в Белгород, экстренно развернулся в воздухе и возвращается на запасной аэродром во Внуково. Решение принял командир воздушного судна по техническим причинам.

Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

По некоторым данным, лайнер возвращается из-за подозрения на незакрытую дверь салона.

Сейчас самолёт вырабатывает топливо и готовится приземлиться для проверки.

В аэропорту Белгорода уточнили, что обратный рейс этой авиакомпании на данный момент не отменён. Пока вылет отложен до 15:35 по московскому времени.

Как сообщал News.ru, авиакомпания «Сибирь» отказалась от эксплуатации нового аэробуса А-321 Neo. Решение принято после того, как супердвигатель самолёта отказал во время полёта.


#москва #самолет #рейс #ЧП #внуково #белгород
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