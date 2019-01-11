Самолёт с открытой дверью экстренно вернули во Внуково

https://news.ru/storage/news/28acca8478f662d7e659e399e1fa1083/dcbc640a-6c13-473a-b385-bbfa67a55821_850.jpg Leonid Faerberg/Global Look Press

Самолёт авиакомпании «Руслайн», следовавший рейсом 7R 163 из Москвы в Белгород, экстренно развернулся в воздухе и возвращается на запасной аэродром во Внуково. Решение принял командир воздушного судна по техническим причинам.

Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

По некоторым данным, лайнер возвращается из-за подозрения на незакрытую дверь салона.

Сейчас самолёт вырабатывает топливо и готовится приземлиться для проверки.

В аэропорту Белгорода уточнили, что обратный рейс этой авиакомпании на данный момент не отменён. Пока вылет отложен до 15:35 по московскому времени.

Как сообщал News.ru, авиакомпания «Сибирь» отказалась от эксплуатации нового аэробуса А-321 Neo. Решение принято после того, как супердвигатель самолёта отказал во время полёта.