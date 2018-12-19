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Самолёт в Татарстане пытался взлететь и замёрз

Сергей Булкин/News.ru

происшествия [ версия для печати ]

Приволжское следственное управление СК на транспорте начало доследственную проверку по инциденту в аэропорту Казани. Там во время взлёта пилоты самолёта Airbus А-320 выявили нехарактерные вибрации двигателя, которые возникли, предположительно, из-за замерзания антиобледенительной жидкости на лопасти турбины.

По информации следствия, из-за ЧП рейс из столицы Татарстана в Москву был задержан почти на три часа.

«Командиром воздушного судна было принято решение вернуться на пассажирский перрон. В результате отогрева турбины вибрация была устранена», — сказано в сообщении ведомства.

В обстоятельствах происшествия разбирается следственно-оперативная группа. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 238 УК РФ («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

Ранее News.ru сообщал, что летевший из Таиланда пассажирский самолёт совершил аварийную посадку в Екатеринбурге. О причинах этого инцидента сведений нет.


#татарстан #самолеты #авиабезопасность #Казань
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