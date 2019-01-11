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Самолёт Ту-214 аварийно приземлился в Ульяновске

Сергей Булкин/News.ru

происшествия [ версия для печати ]

Самолёт Ту-214 совершил аварийную посадку в аэропорту Ульяновска. По данным экстренных служб, на его борту находились только четыре члена экипажа.

«Самолёт Ту-214 совершил аварийную посадку в аэропорту Ульяновск-Восточный», — сообщили ТАСС в пресс-службе предприятия «Авиастар-СП».

По данным источника в экстренных службах, пассажирский самолёт Ту-214, выполнявший рейс из Ульяновска в Москву, экстренно вернулся в аэропорт из-за проблем с шасси. В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее News.ru писал, что самолёт авиакомпании «Руслайн», следовавший рейсом 7R 163 из Москвы в Белгород, экстренно развернулся в воздухе и возвращается на запасной аэродром во Внуково. Решение принял командир воздушного судна по техническим причинам. Лайнер возвращается из-за подозрения на незакрытую дверь салона.


#самолет #ульяновск
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