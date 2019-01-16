Самолёт «Победы» зацепил крылом трап и улетел в Рим

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Самолёт лоукостера «Победа», направлявшийся из Москвы в Рим, почти на пять часов задержался в пути из-за инцидента в аэропорту Калининграда, где лайнер совершал промежуточную посадку. Во время заруливания на стоянку воздушное судно зацепило краем крыла трап.

На борту помимо экипажа находились 117 пассажиров, никто из них не пострадал, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя калининградского аэропорта Храброво.

После столкновения специалисты технической службы воздушной гавани провели осмотр самолёта и приняли решение о возможности продолжить полёт.

Первоначально борт должен был покинуть Калининград во втором часу дня, однако вылетел в Италию лишь около шести часов вечера.

Ранее в аэропорту Нью-Йорка, как сообщал News.ru, грузовик с фекалиями протаранил готовившийся к вылету лайнер. Также обошлось без пострадавших, однако самолёт получил повреждения, несовместимые с дальнейшей эксплуатацией в обозримом будущем.