Самолёт «Победы» экстренно приземлился в Сургуте

В аэропорту Сургута совершил экстренную посадку самолёт авиакомпании «Победа».
Борт выполнял рейс в Махачкалу, однако вскоре после взлёта экипаж запросил срочную посадку по техническим причинам и вернулся в аэропорт вылета. Никто из пассажиров не пострадал. Повторный вылет планируется около 07:00 мск, сообщает ТАСС со ссылкой на справочную службу сургутского аэропорта.
Ранее News.ru сообщал о том, что в аэропорту Симферополя совершил аварийную посадку Boeing-738 авиакомпании Nordwind, на борту которого находились 174 пассажира и семь членов экипажа. Пострадавших нет.