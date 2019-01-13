Самолёт «Победы» экстренно приземлился в Сургуте

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В аэропорту Сургута совершил экстренную посадку самолёт авиакомпании «Победа».

Борт выполнял рейс в Махачкалу, однако вскоре после взлёта экипаж запросил срочную посадку по техническим причинам и вернулся в аэропорт вылета. Никто из пассажиров не пострадал. Повторный вылет планируется около 07:00 мск, сообщает ТАСС со ссылкой на справочную службу сургутского аэропорта.

Ранее News.ru сообщал о том, что в аэропорту Симферополя совершил аварийную посадку Boeing-738 авиакомпании Nordwind, на борту которого находились 174 пассажира и семь членов экипажа. Пострадавших нет.