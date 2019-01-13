USD  66.9167 EUR  77.1282
GOLD1,287 $   Brent60.18 $ Bitcoin3,636.81 $
МОСКВА-11°C07:00
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. происшествия

Самолёт «Победы» экстренно приземлился в Сургуте

Leonid Faerberg/Transport Photo Images/Global Look Press

происшествия [ версия для печати ]

В аэропорту Сургута совершил экстренную посадку самолёт авиакомпании «Победа».

Борт выполнял рейс в Махачкалу, однако вскоре после взлёта экипаж запросил срочную посадку по техническим причинам и вернулся в аэропорт вылета. Никто из пассажиров не пострадал. Повторный вылет планируется около 07:00 мск, сообщает ТАСС со ссылкой на справочную службу сургутского аэропорта.

Ранее News.ru сообщал о том, что в аэропорту Симферополя совершил аварийную посадку Boeing-738 авиакомпании Nordwind, на борту которого находились 174 пассажира и семь членов экипажа. Пострадавших нет.


#самолет #ПОБЕДА #Сургут #инцидент
самое читаемое
общество
Немцы назвали причину отвращения к туристам из России
спорт
Защищавший Логинова норвежец набросился на РУСАДА

Лента новостей
в мире 06:24
В Киеве назвали рост экономики Украины заслугой России
в мире 06:23
Два десятка человек погибли при обрушении шахты в Китае
в мире 05:52
Пара из Украины высмеяла закон о «сексе по согласию»
оружие 05:35
Токио создаст ударные самолёты электронной войны против РФ
в мире 05:25
Американка попала в ДТП из-за опасного челленджа
Другие новости
происшествия 03:41
Стали известны причины пожара на АЗС в Подмосковье
происшествия 02:52
Автозаправка «Роснефти» полыхает в Подмосковье
происшествия 00:41
Nordwind прокомментировала авиаинцидент в Симферополе
происшествия 23:15
Пассажирский самолёт аварийно приземлился в Симферополе
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top