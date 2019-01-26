Самолёт не полетел в Мексику из-за ссоры пассажиров

https://news.ru/storage/news/02e8c4550902ac641e2cab5f3ec1e8d6/6821ec01-313e-4614-899b-8109c9e04ab1_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

В аэропорту Внуково командир самолёта принял решение вернуться со взлётной полосы на стоянку из-за ссоры, затеянной пассажирами. Лайнер готовился к вылету в Канкун.

«При выходе на взлётную полосу на борту между двумя пассажирами произошёл конфликт, и командир корабля принял решение отказать им в полёте и вернуться к месту стоянки», — сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Транспортные полицейские сняли с рейса скандальных жителей Казани: 36-летнего мужчину и его 31-летнюю спутницу. В дежурной части на обоих были составлены административные протоколы о мелком хулиганстве.

Ранее News.ru писал, что суд в Ханты-Мансийске избрал меру пресечения обвиняемому в угоне самолёта Сургут — Москва. 41-летний Павел Шаповалов ближайшие два месяца проведёт в СИЗО. Мужчине предъявлено обвинение в угоне воздушного судна. 41-летний ранее судимый житель Сургута, угрожая тем, что у него есть оружие, пытался прорваться в кабину пилотов и требовал лететь в Афганистан. Борт совершил вынужденную посадку в Ханты-Мансийске.