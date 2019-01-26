USD  65.917 EUR  74.6312
GOLD1,303 $   Brent61.39 $ Bitcoin3,604.27 $
МОСКВА-12°C17:42
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. происшествия

Самолёт не полетел в Мексику из-за ссоры пассажиров

Сергей Булкин/News.ru

происшествия [ версия для печати ]

В аэропорту Внуково командир самолёта принял решение вернуться со взлётной полосы на стоянку из-за ссоры, затеянной пассажирами. Лайнер готовился к вылету в Канкун.

«При выходе на взлётную полосу на борту между двумя пассажирами произошёл конфликт, и командир корабля принял решение отказать им в полёте и вернуться к месту стоянки», — сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Транспортные полицейские сняли с рейса скандальных жителей Казани: 36-летнего мужчину и его 31-летнюю спутницу. В дежурной части на обоих были составлены административные протоколы о мелком хулиганстве.

Ранее News.ru писал, что суд в Ханты-Мансийске избрал меру пресечения обвиняемому в угоне самолёта Сургут — Москва. 41-летний Павел Шаповалов ближайшие два месяца проведёт в СИЗО. Мужчине предъявлено обвинение в угоне воздушного судна. 41-летний ранее судимый житель Сургута, угрожая тем, что у него есть оружие, пытался прорваться в кабину пилотов и требовал лететь в Афганистан. Борт совершил вынужденную посадку в Ханты-Мансийске.


#самолет #внуково #пассажиры
самое читаемое
шоу-бизнес
Собчак высказалась о драке Виторгана и Богомолова
в мире
Призыв Киева «вернуть» Кавказ и Кубань высмеяли в Сети


читайте также
в мире 12:04, 25 января 2019
Авиадебошир вынудил пилотов сесть в Ницце вместо Туниса
происшествия 15:21, 1 января 2019
Хоккеиста-авиадебошира признали мелким хулиганом
происшествия 06:55, 14 ноября 2018
Авиадебошир рейса Москва — Омск заплатит крупный штраф
Лента новостей
культура 17:35
Ди Каприо выложил фото со съёмок фильма Тарантино
в мире 17:33
«Жёлтые жилеты» собрались у здания Европарламента
спорт 17:29
Юрлова объяснила 8 промахов фразой «немножко не повезло»
шоу-бизнес 17:18
Зрителей возмутил новый фильм о Майкле Джексоне
общество 17:15
Яровая: инцидент со Скабеевой не должен остаться безнаказанным
Другие новости
происшествия 17:07
Житель Ижевска восемь лет получал пенсию за умершего отца
происшествия 16:36
ГИБДД организовала объезд на участке М-2 из-за ДТП
происшествия 16:08
Блогер рассказала о нападении полицейского на родителей
происшествия 15:06
Надругавшихся над сверстником школьников отпустили из СИЗО
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top