Самолёт, который пытались угнать, сел в Ханты-Мансийске

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Борт 1515 Сургут — Москва, пассажир которого потребовал развернуть самолёт и направить его в Афганистан, сел в Ханты-Мансийске. По данным мониторинговых сайтов, время посадки 14:26.

Судно должно было приземлиться в Шереметьево. На его борту находились 75 человек, в том числе семь членов экипажа, пять детей. Известно, что рейс обслуживает компания «Аэрофлот».

flightradar24.com

В аэропорт экстренной посадки выехал вице-губернатор региона Алексей Забозлаев.

Как ранее писал News.ru, как минимум 18 человек погибли и 27 были ранены в результате взрыва у базы спецназа в Афганистане. Ответственность за рейд на колонну взяла на себя группировка «Талибан».