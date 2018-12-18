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Самолёт из Таиланда аварийно сел в Екатеринбурге

Сергей Булкин/News.ru

происшествия [ версия для печати ]

Летевший из Таиланда пассажирский самолёт совершил аварийную посадку в Екатеринбурге. По факту случившегося началась проверка.

В Уральском следственном управлении на транспорте СК сообщили, что инцидент произошёл в аэропорту Кольцово. Лайнер выполнял рейс по маршруту Пхукет — Екатеринбург.

«На борту воздушного судна находилось 335 пассажиров», — уточнили в ведомстве.

По данным СК, посадка прошла успешно и в результате происшествия никто не пострадал.

Ранее News.ru писал, что международный аэропорт Петропавловск-Камчатский (Елизово) возобновил работу, прерванную тихоокеанским циклоном, который обрушился на юг Камчатки. Воздушная гавань готова принимать и отправлять самолеты.


#самолет #екатеринбург #авария #Таиланд
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