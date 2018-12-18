Самолёт из Таиланда аварийно сел в Екатеринбурге

Летевший из Таиланда пассажирский самолёт совершил аварийную посадку в Екатеринбурге. По факту случившегося началась проверка.
В Уральском следственном управлении на транспорте СК сообщили, что инцидент произошёл в аэропорту Кольцово. Лайнер выполнял рейс по маршруту Пхукет — Екатеринбург.
«На борту воздушного судна находилось 335 пассажиров», — уточнили в ведомстве.
По данным СК, посадка прошла успешно и в результате происшествия никто не пострадал.
Ранее News.ru писал, что международный аэропорт Петропавловск-Камчатский (Елизово) возобновил работу, прерванную тихоокеанским циклоном, который обрушился на юг Камчатки. Воздушная гавань готова принимать и отправлять самолеты.