Ан-24 при посадке выкатился за пределы взлётной полосы

https://news.ru/storage/news/2392126b5241301fb40ca68b5ccef6e5/dd2a63ee-0ea3-44ff-84ee-6dd1826ede26_850.jpg Авиационные новости 24

Следственный комитет Российской Федерации выясняет причины ЧП, произошедшего на взлётной полосе в аэропорту красноярского посёлка Варнавы.

Инцидент случился 25 декабря. Пассажирский самолёт Ан-24 выкатился за пределы ВПП во время приземления и задел передней стойкой шасси бруствер, информирует «Ридус».

На борту находились три члена экипажа и 39 пассажиров. В результате происшествия пострадавших нет.

Самолёт получил повреждение воздушного винта левого двигателя, сообщает пресс-служба Западно-Сибирского следственного управления СКР.

Как сообщал News.ru, следственный комитет начал проверку после отказа двигателя у самолёта, который направлялся из Москвы в Сочи. Воздушное судно было вынуждено вернуться в аэропорт Домодедово. Решение о каких-либо дальнейших действиях будет принято после завершения доследственных действий.