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Ан-24 при посадке выкатился за пределы взлётной полосы

Авиационные новости 24

происшествия [ версия для печати ]

Следственный комитет Российской Федерации выясняет причины ЧП, произошедшего на взлётной полосе в аэропорту красноярского посёлка Варнавы. 

Инцидент случился 25 декабря. Пассажирский самолёт Ан-24 выкатился за пределы ВПП во время приземления и задел передней стойкой шасси бруствер, информирует «Ридус».

На борту находились три члена экипажа и 39 пассажиров. В результате происшествия пострадавших нет. 

Самолёт получил повреждение воздушного винта левого двигателя, сообщает пресс-служба Западно-Сибирского следственного управления СКР.

Как сообщал News.ru, следственный комитет начал проверку после отказа двигателя у самолёта, который направлялся из Москвы в Сочи. Воздушное судно было вынуждено вернуться в аэропорт Домодедово. Решение о каких-либо дальнейших действиях будет принято после завершения доследственных действий.


#самолет #ЧП #Красноярскийкрай
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