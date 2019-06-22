https://static.news.ru/photo/39ae498e-94ed-11e9-bc5b-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Artur Widak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Самолёт Air Astana совершил вынужденную посадку в Шымкенте из-за неисправности, возникшей в воздухе. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.

Лайнер выполнял рейс из Ташкента в Алматы. Во время полёта возникла проблема с системой герметизации, в результате чего пилот принял решение посадить воздушное судно. Самолёт успешно приземлился в 16:15 по местному времени. Пострадавших нет, передаёт РИА Новости .

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