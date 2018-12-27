Самодельная бомба взорвалась возле церкви в Афинах

https://news.ru/storage/news/4a9cf70fce2f8c6e0046aaea688882f8/21285f11-e7db-405b-bc74-23c745dda5a6_850.jpg Giorgos Zachos/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Взрыв произошёл возле церкви Агиос Дионисий в престижном районе Афин. В результате пострадали два человека.

Бомба была помещена в металлическую коробку. Подозрительный предмет обнаружил служитель церкви, который и уведомил полицию.

Устройство состояло из двух контейнеров с горючей жидкостью, проводов и часов, сообщает информагентство ANA-MPA.

Сила взрыва была небольшой. В результате пострадал офицер, прибывший для осмотра предмета. Он получил раны лица и рук. По данным греческих СМИ, его жизни ничего не угрожает. Служащий церкви также получил незначительные травмы, информирует Nation News.

Ранее News.ru писал о том, что шесть человек пострадали в результате пожара, последовавшего за взрывом в непальском ресторане, расположенном в Японии, в префектуре Тотиги. Состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое.