Самодельная бомба взорвалась возле церкви в Афинах

Взрыв произошёл возле церкви Агиос Дионисий в престижном районе Афин. В результате пострадали два человека.
Бомба была помещена в металлическую коробку. Подозрительный предмет обнаружил служитель церкви, который и уведомил полицию.
Устройство состояло из двух контейнеров с горючей жидкостью, проводов и часов, сообщает информагентство ANA-MPA.
Сила взрыва была небольшой. В результате пострадал офицер, прибывший для осмотра предмета. Он получил раны лица и рук. По данным греческих СМИ, его жизни ничего не угрожает. Служащий церкви также получил незначительные травмы, информирует Nation News.
Ранее News.ru писал о том, что шесть человек пострадали в результате пожара, последовавшего за взрывом в непальском ресторане, расположенном в Японии, в префектуре Тотиги. Состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое.