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Самодельная бомба взорвалась возле церкви в Афинах

Giorgos Zachos/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

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Взрыв произошёл возле церкви Агиос Дионисий в престижном районе Афин. В результате пострадали два человека.

Бомба была помещена в металлическую коробку. Подозрительный предмет обнаружил служитель церкви, который и уведомил полицию.

Устройство состояло из двух контейнеров с горючей жидкостью, проводов и часов, сообщает информагентство ANA-MPA.

Сила взрыва была небольшой. В результате пострадал офицер, прибывший для осмотра предмета. Он получил раны лица и рук.  По данным греческих СМИ, его жизни ничего не угрожает. Служащий церкви также получил незначительные травмы, информирует Nation News.

Ранее News.ru писал о том, что шесть человек пострадали в результате пожара, последовавшего за взрывом в непальском ресторане, расположенном в Японии, в префектуре Тотиги. Состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое.


#греция #ВЗРЫВ
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