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Землетрясение произошло на юго-западе Сахалина

Alexandr Altukhov/Russian Look/Global Look Press

происшествия [ версия для печати ]

Землетрясение было зафиксировано в четверг утром у юго-западного побережья Сахалина. Подземные толчки почувствовали жители Невельска, но тревога цунами не объявлялась, жертв и разрушений нет.

Землетрясение было зафиксировано в Татарском проливе на глубине 5 км, в 25 км западнее Невельска. Его магнитуда составила 3,4, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Геофизическую службу РАН.

В Невельске подземные толчки ощущались с силой до двух-трёх баллов.

Ранее News.ru сообщал, что землетрясение магнитудой 5,7 произошло 16 декабря в китайской провинции Сычуань. Очаг располагался на глубине 12 км.

Власти направили на помощь пострадавшим более 300 спасателей. В данный момент они эвакуировали 378 местных жителей и приступили к разбору завалов. Пострадали по меньшей мере 16 человек.


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