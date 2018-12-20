Землетрясение произошло на юго-западе Сахалина

https://news.ru/storage/news/58d5e02586ea4118cbadde89f8bc83d2/b7688f12-878a-4ae6-b1ab-ae18d92e9a50_850.jpg Alexandr Altukhov/Russian Look/Global Look Press

Землетрясение было зафиксировано в четверг утром у юго-западного побережья Сахалина. Подземные толчки почувствовали жители Невельска, но тревога цунами не объявлялась, жертв и разрушений нет.

Землетрясение было зафиксировано в Татарском проливе на глубине 5 км, в 25 км западнее Невельска. Его магнитуда составила 3,4, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Геофизическую службу РАН.

В Невельске подземные толчки ощущались с силой до двух-трёх баллов.

Ранее News.ru сообщал, что землетрясение магнитудой 5,7 произошло 16 декабря в китайской провинции Сычуань. Очаг располагался на глубине 12 км.

Власти направили на помощь пострадавшим более 300 спасателей. В данный момент они эвакуировали 378 местных жителей и приступили к разбору завалов. Пострадали по меньшей мере 16 человек.