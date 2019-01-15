Сахалинские энергетики подготовились к циклону

https://news.ru/storage/news/1121346c9f417f7f9eb534300426efc1/b40bcb30-fe50-4e21-8879-22752980dd04_850.jpg Nikolay Titov/Global Look Press

Бригады энергетиков «Сахалинэнерго» переведены в режим повышенной готовности в связи с циклоном, надвигающимся на островной регион. Об этом сообщила глава пресс-службы энергетического холдинга Маргарита Татарова.

«Аварийно-восстановительные и оперативно-выездные бригады компании переведены в режим повышенной готовности для ликвидации последствий надвигающегося циклона», — цитирует Татарову РИА Новости.

По информации синоптиков, 16 января днём в Невельском, Холмском, Томаринском и Углегорском районах ожидается сильная метель с видимостью менее 500 метров и порывами ветра 25−30 м/с.

На время прохождения атмосферного вихря установлено круглосуточное дежурство руководящего состава «Сахалинэнерго». К работе подготовлены 41 аварийная бригада, в том числе 162 человека и 58 единиц техники.

Предприятие разработало план взаимодействия при ликвидации последствий стихии с органами местного управления и экстренными службами. В электросетевом комплексе на территории попадающих под циклон районов приостановлены плановые ремонтные работы.

Как писал News.ru, ранее была перекрыта паромная переправа с Сахалина на материк до 17 января. Как сообщил заместитель гендиректора АО «ТЭК «Дальтранссервис» Геннадий Котликов, циклон в Татарском проливе внесёт корректировки в работу морской линии Ванино — Холмск.