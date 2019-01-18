Участок Садового кольца в Москве остался без света

Свет городского освещения потух на участке Садового кольца от улицы Остоженка до Пречистенки. Причиной инцидента стало короткое замыкание в одном из фонарей.
Ситуация не затронула расположенный в Провиантских складах Музей Москвы и здание МИА «Россия сегодня». В настоящее время рядом с поломавшимся фонарём работают пожарные, сообщает РИА Новости.
Ранее News.ru писал, что около 500 человек эвакуировали из гимназии в районе Свиблово на северо-востоке Москвы. Причиной стало короткое замыкание в электрощитке, который располагается в подвале.