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Участок Садового кольца в Москве остался без света

Сергей Булкин/News.ru

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Свет городского освещения потух на участке Садового кольца от улицы Остоженка до Пречистенки. Причиной инцидента стало короткое замыкание в одном из фонарей.

Ситуация не затронула расположенный в Провиантских складах Музей Москвы и здание МИА «Россия сегодня». В настоящее время рядом с поломавшимся фонарём работают пожарные, сообщает РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что около 500 человек эвакуировали из гимназии в районе Свиблово на северо-востоке Москвы. Причиной стало короткое замыкание в электрощитке, который располагается в подвале.


#москва #свет #садовоекольцо
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