Участок Садового кольца в Москве остался без света

https://news.ru/storage/news/6b118919bbb681a0d61e85c69d638eac/862c1020-b169-46c8-bdc9-c34d8fef5c2a_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Свет городского освещения потух на участке Садового кольца от улицы Остоженка до Пречистенки. Причиной инцидента стало короткое замыкание в одном из фонарей.

Ситуация не затронула расположенный в Провиантских складах Музей Москвы и здание МИА «Россия сегодня». В настоящее время рядом с поломавшимся фонарём работают пожарные, сообщает РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что около 500 человек эвакуировали из гимназии в районе Свиблово на северо-востоке Москвы. Причиной стало короткое замыкание в электрощитке, который располагается в подвале.