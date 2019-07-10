Украинские СМИ обвинили Михаила Саакашвили в том, что он сломал руку пенсионерке во время потасовки в Малиновском районном суде Одессы, где выносили приговор мэру города Геннадию Труханову. Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области 9 июля вместе со своими сторонниками прибыл к зданию суда для участия в пикете с требованием вынести обвинительный приговор чиновнику. Там он вступил в перепалку, а после и в драку со своими оппонентами. Сам экс-губернатор называет информацию о травмировании женщины провокацией украинских изданий.

Сообщается, что пенсионерку сильно толкнул Саакашвили, после того как она сделала ему замечание. В Сети появилось видео, где женщине оказывают первую помощь. Местные СМИ заявляют, что её рука была сломана. Об этом, в частности, пишет издание Odessit.ua, добавляя, что пострадавшая доставлена в 1-ю городскую больницу.

Стороны разняла полиция, которая вывела экс-президента и группу сопровождающих его активистов из здания суда. Сам политик отрицает, что рука женщины была сломана.

Эта женщина выбежала из суда вслед за нами, выкрикивая протрухановские лозунги, и требовала, как и остальные проплаченные Трухановым, чтобы мы убирались из Одессы, при этом очень агрессивно размахивая обеими руками, которые никак не выглядели сломанными. Вот так примитивно работает бандитская пропаганда, — написал Михаил Саакашвили на своей странице в Facebook.

Мэра Геннадия Труханова, его заместителя Павла Вугельмана, директора департамента коммунальной собственности Алексея Спектора, его заместителя Владимира Родионова и главу комиссии горсовета по вопросам коммунальной собственности Василия Шкрябая обвиняли в преступлениях, предусмотренных частью 5 статьи 191 УК Украины — «Присвоение и растрата имущества путём злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах, совершённое группой лиц». Труханов обвинялся в махинациях при покупке бывшего здания завода «Краян», где после был размещён Центр интегрированных услуг. Прокуратура требовала приговорить мэра к 12 годам лишения свободы, однако суд его полностью оправдал.

Геннадий Труханов Геннадий Труханов/facebook.com

Ранее Геннадий Труханов был активным членом «Партии регионов». Ещё в бытность Саакашвили губернатором Одесской области, между ними шло напряжённое политическое противостояние.

Михаил Саакашвили назвал беспределом оправдание Труханова «вопреки железным доказательствам». По его словам, «Одессу полностью захватила мафия», а силовики коррумпированы действующим мэром, а также дружественным ему бизнесменом Владимиром Галантерником.

Они обнаглели настолько, что даже завели себе частную армию титушек, которую назвали муниципальной полицией, и финансируют её из городского бюджета, — прокомментировал Саакашвили.

Экс-губернатор уже посещал этот судебный процесс. Тогда он приносил на заседание документы, которые назвал «чёрной бухгалтерией» мэра Геннадия Труханова.