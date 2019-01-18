USD  66.4438 EUR  75.633
GOLD1,282 $   Brent62.41 $ Bitcoin3,621.83 $
МОСКВА1°C20:21
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. происшествия

Съёмки клипа на Арбате обернулись арестом блогеров

Карина Лазарьянц Карина Лазарьянц/vk.com

Карина Лазарьянц

происшествия [ версия для печати ]

Пресненский суд Москвы арестовал на 10 суток популярных блогеров Карину Лазарьянц и Давида Манукяна, которые перекрыли Новый Арбат, чтобы снять клип.

Молодых людей признали виновными по статье 20.2.2 КоАП («Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка»), сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря суда Алексея Черникова.

Ранее Центр организации дорожного движения столицы назвал поведение блогеров глупым и недопустимым.

Как писал News.ru, они опубликовали видео, как ходят по проезжей части центральной улицы столицы, мешая движению автомобилей. Манукян известен под ником dava_m, в Instagram на него подписаны 2,7 млн человек.


#блогеры #НовыйАрбат
самое читаемое
происшествия
Фекалии всплыли в Крещенской проруби в Москве
в мире
Газета: ИГ взяло на себя трагедию в Магнитогорске

читайте также
общество 13:28, 17 января 2019
Блогеры перекрыли Новый Арбат для съёмок клипа
в мире 15:57, 11 января 2019
Украинский блогер решил подать в суд на Порошенко
в мире 00:12, 6 января 2019
Amnesty International вступилась за чеченского блогера
Лента новостей
в мире 20:16
Тимошенко сравнила квитанции ЖКХ за 10 лет
общество 20:06
Уилан будет присутствовать на заседании Мосгорсуда
экономика 19:59
Минфин РФ планирует новые займы в евро
технологии 19:59
Рогозин решил создать «Государево око»
происшествия 19:55
Мужчина в Москве погиб из-за упавшей с крыши глыбы льда
Другие новости
происшествия 19:55
Мужчина в Москве погиб из-за упавшей с крыши глыбы льда
происшествия 19:46
СК обещает миллионы за поимку серийного убийцы старушек
происшествия 19:44
Красную икру с кишечной палочкой нашли в Подмосковье
происшествия 19:25
Воронежские полицейские пытали задержанных спиртом
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top