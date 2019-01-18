Съёмки клипа на Арбате обернулись арестом блогеров

https://news.ru/storage/news/ca83b2cbc1005ed00d657840d24a84a2/dc4464c4-7a62-4fee-84ef-9f362302b191_850.jpg Карина Лазарьянц/vk.com

Карина Лазарьянц

Пресненский суд Москвы арестовал на 10 суток популярных блогеров Карину Лазарьянц и Давида Манукяна, которые перекрыли Новый Арбат, чтобы снять клип.

Молодых людей признали виновными по статье 20.2.2 КоАП («Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка»), сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря суда Алексея Черникова.

Ранее Центр организации дорожного движения столицы назвал поведение блогеров глупым и недопустимым.

Как писал News.ru, они опубликовали видео, как ходят по проезжей части центральной улицы столицы, мешая движению автомобилей. Манукян известен под ником dava_m, в Instagram на него подписаны 2,7 млн человек.